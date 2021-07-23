В Краснодаре штрафуют за заросшие амброзией участки

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В краевом центре активно борются с амброзией. Собственников, у кого руки не дошли покосить траву, штрафуют.

- В Краснодаре во время рейдов оштрафовали уже 91 собственника. Также выдано 486 уведомлений. Если амброзия не будет скошена, и этих владельцев ждет административная ответственность , - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

На территории Краснодара амброзию косит «Мусороуборочная компания», а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные компании, ТОСы и ТСЖ.

Особое внимание уделяется частному сектору, участкам под строительство, территориям, прилегающим к образовательным учреждениям, больницам, поликлиникам, также кладбищам.

Об амброзии на том или ином участке можно сообщить по телефону ЕДДС – 050.