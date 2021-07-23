Погода на 23 июля 2021 года в Краснодаре: ливни и грозы обрушатся на Кубань в пятницу

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Аномальная жара позади – впереди ливни и грозы. Такой неутешительный прогноз дают синоптики. В ближайшие часы на Кубань обрушатся дожди, а порывы ветра усилятся до 10 м/с.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 23 июля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, днем возможны кратковременные дожди и грозы. Отметим, что такая погода сохранится в краевом центре как минимум до воскресенья.