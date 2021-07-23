Погода на 23 июля 2021 года в Анапе: даже в море теплее, чем на суше Фото: Максим ПЕСКОВ

Это летом отдыхающие запомнят надолго. Пляжи Сочи уже закрыты из-за штормового предупреждения, а берег Анапы пустует из-за холодной погоды.

За два дня средняя температура воздуха опустилась сразу на 5 градусов – до плюс 25. Так холодно летом на курорте не было уже давно.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 23 июля 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха днем составит 25 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. – На курорте ожидаются ливни и грозы.

Отметим, что на неделе вода в Черном море прогрелась до плюс 26 градусов. Таким образом, находится в воде сейчас теплее, чем нежиться на солнце на пляже.