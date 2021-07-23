Что произошло за ночь 23 июня: В Сочи сотрудница налоговой пыталась получить взятку в три миллиона
Что произошло за ночь 23 июня 2021. В Сочи сотрудница налоговой пыталась получить взятку в три миллиона. Такую сумму она попросила за сокрытие недоимки.
В Мостовском районе ветром снесло крышу двухэтажного дома. Пострадавших нет.
Пляжи Сочи закрыли из-за штормового предупреждения. Оно действует на курорте до конца следующих суток.
В Краснодаре штрафуют за заросшие амброзией участки. Уже выдано около 500 уведомлений.
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