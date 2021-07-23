В Сочи открыли новый туристический маршрут для желающих покорить крутые скалы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый турмаршрут появился на Красной Поляне. Здесь отдыхающие могут почувствовать себя настоящими альпинистами, продвигаясь на вершину скалы.

- Скальный участок, по которому туристы смогут подняться на вершину горы Черная Пирамида - самую высокую точку курорта, называется по-другому виа феррата, его могут преодолеть люди даже без специальной физической подготовки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Данный вид отдыха отлично подойдет любителям экстрима, свежего горного воздуха. Для безопасности туристов маршрут оборудован страховочным тросом, на старте предоставляется специальное снаряжение и защитная экипировка.

Стоит отметить, что это третья виа фератта в крае. Две «железные тропы» работают в Сочи в районе Орлиных скал и в Гуамском ущелье Апшеронского района.