В Кадастровой палате рассказали про особенности приобретения недвижимости на берегу водоема

Фото Кадастровой палаты региона

За время пандемии у россиян кардинально изменился жизненный уклад, поэтому многие стали задумываться о покупке собственного земельного участка за городом. В первую очередь следует понимать, что земельные участки, которые находятся в пределах береговой полосы, приобретать запрещено.

- Под береговой полосой подразумевается часть земель общего пользования, проходящая вдоль границы водного объекта. Ее ширина составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья составляет не более десяти километров. Граждане вправе находиться в пределах береговой полосы, а также свободно передвигаться, осуществлять любительское рыболовство и причаливать к берегу. Однако возведение каких-либо построек на таких территориях не допускается, - сообщили «КП» - Кубань» в Кадастровой палате.

При этом участки, расположенные за пределами береговой полосы, можно покупать, сдавать в аренду или строить на них объекты недвижимости при условии соблюдения всех санитарных и водоохранных требований и норм. Это значит, что на таком участке можно возвести жилой или садовый дом, но его необходимо оборудовать сооружениями, которые смогут обеспечить охрану водоемов от загрязнения, засорения, заиления или истощения вод.

- При строительстве недвижимости у водоема нужно оборудовать участок канализацией, ливнеотводами, колодцами, дренажными установками, системой очистки воды, - добавили специалисты.

Эксперты напомнили, что к водоохранным зонам относятся территории, примыкающие к береговой линии водоема. На них действует специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, необходимый для предотвращения истощения и загрязнения воды и берега, а также для сохранения среды обитания растений и животных.