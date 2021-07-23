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Общество23 июля 2021 10:30

Реконструкция гостиницы «Приморская» в Сочи обойдется в 21 млрд рублей

Ее обновят за счет инвесторов
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи восстановят историческое здание гостиницы «Приморская». Оно является объектом культурного наследия регионального значения. В реконструкцию инвестируют около 21 млрд рублей.

- Существующее здание гостиницы отреставрируют и приспособят под отель максимально высокого уровня классности вместимостью около 100 номеров. Введение в эксплуатацию комплекса позволит создать порядка 500 новых рабочих мест, – сообщили в пресс-службе мэрии.

В здании планируется заменить перекрытия, кровлю и усилить несущие конструкции. Также на территории появится многоярусный подземный паркинг на 2 тысячи мест. Инвестор благоустроит и прилегающую территорию.