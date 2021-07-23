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Общество23 июля 2021 10:45

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за шторма и донного течения

Отдыхающих попросили соблюдать меры безопасности
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Штормовое предупреждение действует в течение суток

Штормовое предупреждение действует в течение суток

Фото: Артём ГНАТЕНКО

23 июля в Анапе разбушевалась непогода. Из-за шторма на курорте запретили купание на всех пляжах.

- В связи со штормом на море и сильным донным течением, купание на всех пляжах Анапы запрещено, в том числе и на матрасах. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что в связи с усилением отжимного ветра запрещено выходить в море и на катамаранах.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пляжи Сочи закрыли из-за штормового предупреждения. Оно действует на курорте до конца 23 июля.