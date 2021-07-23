В Сочи женщина врезалась в припаркованный эвакуатор и погибла

Фото: "ЧП Сочи"

Авария случилась в районе поселка Солонники на трассе Джубга-Сочи. Там 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» со стажем вождения шесть лет врезалась в припаркованный на обочине эвакуатор «Рено».

- Она скончалась на месте до приезда скорой помощи. Ее семилетний пассажир получил травмы, после осмотра врачей ему назначили амбулаторное лечение, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В момент аварии мальчик сидел в детском автокресле и пристегнут ремнями безопасности.