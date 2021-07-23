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Происшествия23 июля 2021 11:21

При пожаре в столовой Анапы пострадали два человека

Они доставлены в больницу
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар в общепите вспыхнул утром 23 июля. Очевидцы вызвали на место пожарных. Не обошлось без пострадавших.

- Возгорание произошло в здании на улице Астраханской. Огонь охватил 20 квадратных метров. С пожаром удалось справиться за 10 минут. Но, несмотря на это, два человека пострадали. Степень и характер травм устанавливают медики, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания, проводится проверка.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю