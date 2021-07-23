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Спорт23 июля 2021 11:31

Стала известна стоимость реконструкции стадиона «Динамо»

Первоначальная цена – 467 миллионов рублей
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

АО «Динамо-Кубань» объявило тендер на работы по реконструкции здания. Такие данные появились на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта – 467, 65 миллионов рублей. По техзаданию исполнитель должен сделать подготовительные и пуско-наладочные работы, а также спланировать участок земли, благоустроить прилегающую территорию и установить архитектурные формы. Кроме того, там появятся зоны для занятия легкой атлетикой, зону с уличными тренажерами и покрытие игровых площадок.

Выполнить работы нужно до 31 мая 2022 года, заявки на тендер принимаются до 31 июля.