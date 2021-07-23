Анапа и Лабинский район стали самыми зараженными за сутки на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 23 июля, за последние сутки с инфекцией в больницы попали еще 248 человек.

Антиковидный рейтинг возглавили Анапа и Лабинский район, они стали самыми зараженными за сутки. Здесь выявили 30 и 29 новый случаев. Тройку замкнул Краснодар с 25 заболевшими.

Также много людей заразились COVID-19 в Кореновском, здесь зафиксировали 14 случаев инфицирования, в Геленджике – 13, в Горячем Ключе и Сочи – по 12.

- В Апшеронском районе в госпитали попали 11 человек, в Славянском – 9. По 8 жителей с инфекцией в Красноармейском, Староминском и Мостовском районах. По 7 новых пациентов в Ейском и Темрюкском районах, 6 – в Курганинском. По пять случаев отмечено в Белореченском, Приморско-Ахтарском и Белоглинском районах., - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В остальных районах меньше пяти заболевших. В больницах с коронавирусом сейчас лежат 2718 человек, а дома лечатся – 3578.