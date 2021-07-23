Фото: ВДЦ "Орленок".

«Песенка года» собрала в «Орленке» детей из 25 регионов России. Участниками проекта стали 148 ребят из 25 субъектов РФ – это детские вокальные коллективы и сольные исполнители в возрасте 11-16 лет, победители и лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

- “Песенка года” – это большой праздник таланта, музыки и самовыражения, который мы в Центре всегда ждём с особым трепетом и радостным предвкушением. Бессменной команде фестиваля во главе с его президентом Ангелиной Вовк из года в год удаётся создавать уникальную творческую атмосферу, комфортную для максимального раскрытия потенциала юных вокалистов. В этом году «Песенка» собрала множество разноплановых одарённых ребят со всей страны, а значит, впереди насыщенные и увлекательные конкурсные дни с феерическими концертными программами, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В течение смены орлята проходят обучающий курс «Мир поэзии, музыки и песни», в ходе которого знакомятся с творчеством поэтов, композиторов и известных исполнителей. Кроме того, ребят ждут творческие встречи и мастер-классы «ПРОФИ» от членов жюри фестиваля – известных деятелей искусства России. Также мальчишки и девчонки подготовят собственные мастер-классы для сверстников в рамках программы «Творчество без границ».