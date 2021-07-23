В Сочи семьям погибших приставов вручили посмертные Ордена Мужества

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня, 23 июля, родителям погибших Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна передали Ордена Мужества. Госслужащие были посмертно награждены за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Церемония вручения прошла в стенах городской администрации.

Напомним, ужасная трагедия произошла в Сочи 9 июня. Судебные приставы, лейтенант Андраник Матевосян и младший сержант Альберт Агозян, приехали исполнять решение суда о сносе одной из городских самостроек. Но сделать этого так и не успели. Житель незаконно построенного жилья, Вартан Кочьян, выстрелил в них из своего ружья. Приставы скончались на месте.

Соболезнования семьям погибших выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Не хватит никаких слов поддержки для родителей, ничто не может восполнить утрату. Ваши сыновья выбрали достойную профессию. Они вели себя как настоящие представители государственной власти, не отступили перед лицом опасности, до конца стояли на защите закона и справедливости. Именно такие принципиальные и мужественные, верные долгу и чести сотрудники обеспечивают порядок на кубанской земле, – отметил губернатор.

К словам соболезнования присоединился и глава Сочи Алексей Копайгородский.

- Мы скорбим вместе с семьями и близкими наших героев, обязательно будем оказывать родственникам поддержку, - сказал чиновник.

Он также пообещал продолжить борьбу с самовольным строительством домов в Сочи. Память погибших почтили минутой молчания.