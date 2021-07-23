Бизнесмена Игоря Строганова приговорили к семи годам колонии за взятки вице-мэрам Сочи

На фото Сергей Юрий (слева) и Анатолий Рыков. Фото: sochiadm.ru

Хамовнический суд Москвы приговорил учредителя компании «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова к семи годам колонии за взятку вице-мэрам Сочи.

Согласно следствию, бывшие вице-мэры курорта Анатолий Рыков и Сергей Юрин установили в городе преступную схему получения взяток. Они брали с бизнесменов деньги каждый раз, когда нужно было разрешение на строительство. Без этого важные бумаги никто не получал. Многие предприниматели после рассказывали, что легче было заплатить, чем выиграть разрешение на строительство даже через суд.

Однако преступная схема чиновников все же раскрылась. Стало известно, что все вместе они получили около 120 миллионов рублей. Вместе с Рыковым и Юриным по делу проходят еще трое – замдиректора департамента экономики и стратегического развития Александр Иванов, а также адвокаты Николай Гребенюк и Алексей Литвинов. Их дело еще слушается в суде.

Известно, что осужденный Строганов давал взятку в 40 миллионов также за разрешение на выделение земли под строительство ЖК.