На Кубани закончили благоустройство общественных и дворовых территорий

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В муниципалитетах Краснодарского края закончилось обустройство 32-х общественных и дворовых территорий. Однако работы еще не завершены. Планируется благоустройство еще 200 объектов. Во многих районах продолжают озеленять и оборудовать территории. По сообщению пресс-службы администрации Краснодарского края, работы ведутся в Каневском, Славянском, Тимашевском, Крыловском, Тихорецком и Кущевском районах.

– Необходимо все работы закончить до 1 сентября 2021 года за исключением работ по озеленению, которые будут продолжаться до 15 ноября, – отметил Александр Трембицкий, заместитель губернатора Краснодарского края.

Также замглавы поручил отстающим районам предоставить план-график выполнения работ посуточно. Кроме того, Александр Трембицкий пообещал лично посетить благоустраиваемые территории.