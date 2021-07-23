В Новороссийске спасатели достали улей из подпорной трубы

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Новороссийские спасатели обезвредили двор местного жителя от пчел — вытащили их улей из подпорной трубы. За помощью к спасателям обратился хозяин дома.

По словам мужчины, пчелы жили на территории его дома более двух лет. За это время они изрядно всем надоели: и ему, и его семье, и соседям, и домашним животным. Вот он и решил от них наконец-то избавиться, вызвал спасателей. Представители службы проделали болгаркой отверстие в трубе и собрали пчел с помощью пылесоса.

- Было собрано порядка 10 килограммом меда в сотах, — написал в своем инстаграме руководитель спасательной службы Алексей Одеров. — Их мы передали хозяину. Рой пчел был собран и перевезен в улей. Все закончилось хорошо!