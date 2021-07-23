В станице Саратовской появился малобюджетный спорткомплекс «Юность»

На церемонии в станице Саратовской, которая находится в Горячем Ключе присутствовали председатель комитета краевого парламента по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов и первый зампредседателя комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию, депутат по округу Сергей Орленко.

К празднику спорта также присоединились замглавы администрации региона Александр Власов, министр физической культуры и спорта Кубани Алексей Чернов, глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Вице-губернатор Александр Власов отметил, что подобные объекты строят на Кубани по поручению главы региона Вениамина Кондратьева. Спорткомплекс в станице Саратовской уже 24-й по счету в крае. Его площадь – более 1 тыс. квадратных метров. Он оборудован для занятий различными видами спорта – баскетбол, футбол, бокс и волейбол. В будущем там планируют развивать и другие направления. Кроме того, в здании предусмотрены две душевые и раздевалки, тренерская, комната для инвентаря, смотровая площадка. Регулярно здесь смогут заниматься спортом до 800 человек в месяц.

Депутат ЗСК по избирательному округу Сергей Орленко передал станичникам поздравления главы кубанского парламента Юрия Бурлачко.

- В станице Саратовской создан центр спорта. В нем смогут тренироваться дети близлежащих населенных пунктов. Молодым спортсменам хочется пожелать: от значка ГТО – к олимпийской медали, – сказал парламентарий.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко сказал о том, насколько важно развивать спортивную инфраструктуру.

- Занятия физической культурой и спортом – это не модный тренд, это новое качество жизни граждан. Именно поэтому данное направление стало одной из национальных приоритетных задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. К 2024 году 55% населения должны быть вовлечены в занятия физкультурой и спортом. К 2030 году этот показатель должен достигнуть отметки 70%.

В развитие данной темы губернатором Кубани Вениамином Ивановичем Кондратьевым также поставлена задача о строительстве во всех муниципальных образованиях малобюджетных спортивных комплексов. Каждый год сеть спортивных учреждений должна прирастать десятью такими комплексами. Это позволит заниматься спортом в достойных условиях жителям даже отдаленных населенных пунктов.

И возможности для этого есть. На июльской сессии мы увеличили почти на 3 млрд рублей финансирование краевой государственной программы «Развитие физкультуры и спорта», заложив дополнительные средства и на эти цели, – прокомментировал Юрий Бурлачко.

После открытия спорткомплекса, в Горячем Ключе прошло расширенное заседание коллегии министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, в котором также приняли участие депутаты ЗСК Александр Поголов и Сергей Орленко.