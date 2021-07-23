В Краснодарском крае снесли 170 самостроев

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В Сочи на собрании Федеральной службы судебных приставов России, которое состоялось сегодня, 23 июля, подвели итоги первого полугодия. По сообщению губернатора Краснодарского края, на Кубани было снесено 170 незаконно построенных объектов. Всего же в крае было выявлено более 2000 самостроев.

– Судебные приставы выполняют важные задачи, показывают обществу, что все равны перед законом. Общими усилиями нам удается, в том числе, вести борьбу с самовольным строительством. Всего в крае выявлено около двух тысяч самостроев. В первом полугодии 2021 года снесли 170 незаконных строений. Мы должны дальше продолжать эту работу, – заявил губернатор.

Также Вениамин Кондратьев сообщил, что с взысканий судебных приставов по налогам, штрафам и пошлинам в бюджет Краснодарского края поступило более 5,5 млрд. Данные средства будут направлены на благоустройства краевых территорий, ремонт дорог и строительство новых школ и детских домов.