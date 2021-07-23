Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2021 17:08

В Кореновске пьяный участковый сбил двух рабочих, один из них погиб

Нарушитель ехал на большой скорости
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Дорожная трагедия случилась на трассе между Выселковским районом и Кореновском. По данным следствия, пьяный 25-летний участковый на большой скорости пытался обогнать дорожно-строительную машину и сбил двух рабочих.

- В результате ДТП один рабочий погиб, второй с тяжелыми травмами доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Водитель легкового автомобиля получил повреждения в виде перелома ребер и руки, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Нарушителя задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело, следователи выясняют точные причины случившегося.