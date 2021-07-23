ВТБ: траты южан за рубежом за последний месяц выросли на 20%

За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ из Южного федерального округа в зарубежных странах увеличился на 20% по сравнению с предыдущим месяцем — до 80 млн рублей. Прирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ за границей.

За месяц клиенты ВТБ, проживающие на юге России, потратили в Турции 10 млн рублей, что в 5 раз превосходит показатель предыдущих четырех недель. Расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально – на гостиницы, развлечения и рестораны. Допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот вдвое меньше аналогичных значений 2019 года. При этом по ряду категорий клиенты нарастили траты даже по сравнению с 2019 годом – в частности, четырёхкратный рост зафиксирован на аренду автомобилей и 6% на услуги АЗС, что говорит о росте популярности самостоятельных путешествий по Турции.

Подобный тренд наблюдается и в целом по всем зарубежным странам: объем затрат клиентов ВТБ из ЮФО на аренду авто за месяц вырос в пять раз (4,3 млн рублей), вдвое на экскурсии (2,4 млн). В 1,7 раза увеличились расходы на развлечения, на 20% — на рестораны (10 млн) и гостиницы (16,5 млн). В целом, несмотря на прирост во всех категориях за месяц, суммарный оборот по картам южан за границей вдвое уступает допандемийному показателю 2019 года.

Среди других стран, регулярное авиасообщение с которыми было восстановлено в июне, лидером по приросту трат стала Италия. Оборот южан в ней вырос в 1,6 раза — до 1,2 млн рублей. На 40% увеличились расходы клиентов на Кипре (6,6 млн), на 32% в Греции (2,4 млн). В связи с открытием в конце июня прямых авиаперелетов из Ростова и Краснодара в Сербию, сумма транзакций по картам банка в этой стране выросла вдвое (1 млн рублей). При этом Кипр и Сербия стали у жителей ЮФО даже востребованнее, чем до пандемии в этот же период времени (почти в 3 раза и на 30% по обороту соответственно).

По итогам первого полугодия оборот по картам клиентов ВТБ из ЮФО за рубежом составил 400 млн рублей. Это на 7% ниже значений первых двух кварталов 2020 года и на 56% — чем за 6 месяцев 2019 года. В ТОП-10 стран-лидеров по объему транзакций южан вошли ОАЭ (98 млн), Италия (44 млн), Турция (34 млн), США (30 млн), Испания (27 млн), Мальдивы (25 млн), Германия (15 млн), Беларусь (12 млн), Великобритания (11,5 млн), Кипр (11 млн). Интересно, что в нескольких странах оборот вырос не только относительно 2020 года, но и 2019-го — в их число вошли Мальдивы (прирост в 2 раза), Кипр (+54%), ОАЭ (+23%).