В Туапсинском районе отремонтируют 10 километров дорог

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Туапсинском районе в 2021 году проведут ремонт сразу нескольких дорожных участков. По поручению Вениамина Кондратьева, там приведут в порядок подъездную трассу к аулу Агуй-Шапсуг. Протяженность этого участка составит около 5 км.

Также ремонт проведут в Туапсе, в селах Дефановка, Лермонтово, Кривенковское и в поселках Гизель-Дере, Южный и Пригородный. Деньги на данный проект пойдут из городского бюджета.

По сообщению пресс-службы администрации Краснодарского края, с 2016 года в Туапсинском районе было отремонтировано около 23 км дорог.