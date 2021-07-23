Бывшего главврача Центра гигиены Кубани еще раз осудили на 8 лет за взятку

Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодаре

22 июля судебная коллегия Верховного суда Адыгеи еще раз рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего главного врача Центра гигиены Кубани Владимира Пархоменко. В 2019 году его осудили за взятку в 1,2 миллиона, однако адвокаты обжаловали приговор. Правда, безрезультатно, Пархоменко осудили еще раз на те же восемь лет и дали штраф в 12 миллионов рублей.

- В суде установили, что в декабре 2011 года главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Владимир Пархоменко получил взятку в 1,2 млн рублей от коммерческой организации за продление договоров на оказание услуг по оформлению личных медицинских книжек, а также за покровительство по службе, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После получения денег мужчину задержали с поличным. Сегодня приговор вступил в законную силу.