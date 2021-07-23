Последствия залпового ливня в Сочи ликвидировали за час

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Мощный ливень обрушился сегодня на Сочи. Основной удар стихии пришелся на Лазаревский микрорайон. За пару часов здесь подтопило сразу несколько улиц в центральной части.

- Ликвидацией последствий стихии занимаются 27 единиц техники 90 специалистов. Это сотрудники оперативных служб города, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе курорта.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Шквалистый ветер бушевал в микрорайоне с утра пятницы, 23 июня. Он частично разрушил подпорную стену и плитку на набережной Лоо.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Отметим, что на территории Сочи сохраняется запрет на купание. На пляжах дежурят мобильные группы спасателей. Они предупреждают местных жителей и туристов о действующих ограничениях.