Фото: admkrai.krasnodar.ru
На Кубани состоится ретропробег на автомобилях. Он пройдет в рамках федеральной акции. Участники посетят популярные туристические маршруты Краснодарского края и устроят выставку машин.
- Пробег начнется 27 июля в Москве, - сказали "КП" - Кубань" организаторы.
Из столицы участники проследуют в Ростов-на-Дону. Там они побывают на наиболее значимых объектах «Золотого кольца Боспорского царства».
Спустя три дня, 30 июля, участники многодневки окажутся в Геленджике, а 1 августа – на винодельне «Лефкадия». Конечной точкой маршрута ретропробега станет Крым.