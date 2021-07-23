Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани состоится ретропробег на автомобилях. Он пройдет в рамках федеральной акции. Участники посетят популярные туристические маршруты Краснодарского края и устроят выставку машин.

- Пробег начнется 27 июля в Москве, - сказали "КП" - Кубань" организаторы.

Из столицы участники проследуют в Ростов-на-Дону. Там они побывают на наиболее значимых объектах «Золотого кольца Боспорского царства».

Спустя три дня, 30 июля, участники многодневки окажутся в Геленджике, а 1 августа – на винодельне «Лефкадия». Конечной точкой маршрута ретропробега станет Крым.