Фото: пресс-служба Кубань-СПАС
Спасатели помогли молодым людям на ВАЗ 2110, которые заблудились в лесу из-за навигатора. Он проложил короткий маршрут через болото.
Неприятный инцидент случился в пятницу утром в Апшеронском районе Краснодарского края. Здесь пятеро молодых людей собрались на море. Ехать решили по навигатору. Он предположил самый короткий путь – через лес.
Только ребята не учли, что накануне здесь прошел дождь. Путешествие получилось недолгим. Машина увязла в грязи в первой же яме. Самостоятельно выбраться из нее ребята не смогли – они вызвали на место спасателей.
- Сотрудники «Кубань-СПАС» эвакуировали молодых людей в безопасное место, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе службы.
Медицинская помощь ребятам не потребовалась. Они уже переданы родственникам.