Фото: пресс-служба Кубань-СПАС

Спасатели помогли молодым людям на ВАЗ 2110, которые заблудились в лесу из-за навигатора. Он проложил короткий маршрут через болото.

Неприятный инцидент случился в пятницу утром в Апшеронском районе Краснодарского края. Здесь пятеро молодых людей собрались на море. Ехать решили по навигатору. Он предположил самый короткий путь – через лес.

Только ребята не учли, что накануне здесь прошел дождь. Путешествие получилось недолгим. Машина увязла в грязи в первой же яме. Самостоятельно выбраться из нее ребята не смогли – они вызвали на место спасателей.

- Сотрудники «Кубань-СПАС» эвакуировали молодых людей в безопасное место, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе службы.

Медицинская помощь ребятам не потребовалась. Они уже переданы родственникам.