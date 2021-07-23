Фото: мэрия Краснодара

На улице Красной в Краснодаре начали укладку выравнивающегося слоя дороги. Специалисты занимаются ремонтом участка от улицы Длинной до Советской.

Отмечается, что дорожники уже завершили фрезеровку полотна. Они приступили к укладке выравнивающего слоя.

На время работ мэрия Краснодара попросила горожан отказаться от прогулок на участке, где ведутся работы. Водителей просят следовать временным знакам.

После завершения этого этапа работ на участке появится верхний слой асфальта, светофоры и разметка. Параллельно дорожники занимаются модернизацией трамвайного полотна на пересечении улиц Горького и Красной.