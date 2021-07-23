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Общество23 июля 2021 21:47

В Сочи заработал новый пункт вакцинации от коронавируса

Он распахнул двери в торговом центре «Ярославна»
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru/

Фото: admkrai.krasnodar.ru/

В Сочи заработал новый пункт вакцинации от коронавируса. Он распахнул двери в торговом центре «Ярославна».

Отмечается, что учреждение получило все необходимое оборудование: холодильную камеру, мебель и не только. Здесь уже работает врач, медсестры и волонтеры. Они приглашают всех желающих получить вакцину.

- Число желающих привиться от коронавируса, растет, и мы делаем все возможное, чтобы жители и гости города могли без трудностей получить вакцину, - сказала вице-мэр Сочи Елена Канюк.

Отметим, что сейчас на курорте работает 31 прививочный пункт. Их количество продолжает расти. Также на курорте увеличивается количество желающих получить вакцину. Уже сейчас прививку от страшной инфекции поставил свыше 100 тысяч жителей курорта.