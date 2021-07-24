«Не слышу сирен, не вижу потопов»: Маргарита Симоньян проводит отпуск в Сочи, но наводнения не увидела

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Главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргарита Симоньян отдыхает на побережье Черного моря. Накануне она побывала в Геленджике, а сейчас приехала в Сочи.

В пятницу вечером, 23 июля, на курорт обрушился мощный ливень. За несколько часов здесь выпало 52 мм осадков. Из берегов вышло сразу несколько рек.

- Специально вышла на дорогу посмотреть. Не то, что потопов, даже луж нет, – написала в телеграме Симоньян.

Она отметила, что дорога не была мокрой целиком – только местами. Поэтому Маргарита назвала Сочи городом контрастов.

Фото: телеграм-канал Маргариты Симоньян

Отметим, что мощный ливень обошел стороной центр Сочи. Там прошел лишь кратковременный дождь.