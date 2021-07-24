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Происшествия24 июля 2021 9:12

В МЧС не прогнозируют ухудшение ситуации из-за ливней в Сочи

Дожди прекратились, в городе устраняют последствия непогоды
Ева МУР
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В городе выглянуло солнце

В городе выглянуло солнце

После сильных дождей в Сочи затопило несколько районов. Улицы Дагомыса, Кудепсты, Мацесты и Хосты ушли под воду. Бурные реки уносили с собой машины, оставили без электричества несколько тысяч жителей. Но ближе к утру, 24 июля, вода сошла.

- Эвакуации людей не потребовалось. Но сирены были включены. Сейчас последствия осадков устраняются. По заявка жителей города машины откачивают воду из дворов. Жертв нет, - сообщили ночью, 24 июля, в оперативном штабе МЧС по Краснодарскому краю.

Ухудшения обстановки спасатели пока не прогнозируют. В Сочи с утра, 24 июля, ясно. Однако по данным краснодарских метеорологов, дождь еще вернется на курорт в ближайшие сутки.

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