Жертвами наводнения в Сочи стали семья из трех человек

Накануне реки вышли из берегов

Во время наводнения в Сочи погибла семья из трех человек. Они ехали по мосту в Хостинском районе в тот момент, когда река вышла из берегов.

Тело главы семейства нашли, ребенка и женщину ищут.

Мост, с которого рухнул в реку автомобиль

Следственный комитет начал проверку по данному факту.

- По предварительным данным, вечером, 23 июля, водитель автомобиля "Тойота" с тремя пассажирами (супруга, несовершеннолетняя дочь и знакомая) допустил съезд с моста через реку Мацеста. В результате транспортное средство оказалось в воде. В ходе поисковых мероприятий тело водителя обнаружено, поиск остальных граждан продолжается, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводится проверка и техническое состояние моста, по которому ехал автомобиль с людьми.