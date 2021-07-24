Число погибших в ДТП с туристическим автобусом выросло до двух человек

Погибли двое. Фото: ГУ МВД по краю

В Апшеронском районе Краснодарского края упал в кювет туристический автобус. ДТП произошло в районе поселка Мезмай ранним утром, 24 июля. Известно, что погибли двое, еще 20 находятся в больнице.

- К месту аварии направлен вертолет санавиации, краевые больница готовы принять пострадавших, - сообщил на свое странице в соцсети губернатор Вениамин Кондратьев.

Прокуратура и следственный комитет уже начали проверку по данному факту. Они выясняют, в каком состоянии был автобус прежде, чем выехал в рейс. А также проверят дорожные условия в районе аварии.