Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июля 2021 11:36

Число погибших в ДТП с туристическим автобусом выросло до двух человек

На Кубани выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали еще 20
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погибли двое. Фото: ГУ МВД по краю

Погибли двое. Фото: ГУ МВД по краю

В Апшеронском районе Краснодарского края упал в кювет туристический автобус. ДТП произошло в районе поселка Мезмай ранним утром, 24 июля. Известно, что погибли двое, еще 20 находятся в больнице.

- К месту аварии направлен вертолет санавиации, краевые больница готовы принять пострадавших, - сообщил на свое странице в соцсети губернатор Вениамин Кондратьев.

Прокуратура и следственный комитет уже начали проверку по данному факту. Они выясняют, в каком состоянии был автобус прежде, чем выехал в рейс. А также проверят дорожные условия в районе аварии.

Туристический автобус попал в ДТП, погиб человек. Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю