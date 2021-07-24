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Происшествия24 июля 2021 12:37

Пляжи Сочи остаются закрытыми для купания

Штормовое предупреждение по непогоде продолжает действовать на курорте
Ева МУР
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купаться в Сочи по-прежнему нельзя

купаться в Сочи по-прежнему нельзя

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи продолжают ликвидацию последствий ночного наводнения, 24 июля. Техника вышла на улицы города сразу после прекращения дождя. Сейчас спасатели и городские службы ведут очистку в Хосте на улицах 50 лет СССР, Глазунова, Ялтинской и Володарского. В Кудепсте – на улицах Искры и Дарвина.

Ночью, 24 июля, был подтоплен цокольный этаж горбольницы №3 и детский сад в Хосте. Воду в них откачали.

Пляжи курорта остаются закрытыми. Купаться в море сейчас нельзя.

Городские власти и спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать все рекомендации и не отправляться в море, пока это не будет разрешено. Дожди в Сочи еще ожидаются.