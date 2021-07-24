Прокуратура: пассажиры автобуса, попавшего в ДТП, жители Краснодарского края

Автобус упал в кювет. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на Кубани. В Апшеронском районе Краснодарского края у поселка Мезмай ранним утром, 24 июля, автобус улетел в кювет. Предположительно, у него отказали тормоза. Однако эта версия вызвала сомнения у правоохранителей.

- Автобус не туристический, он частный. Перевозил пассажиров, двое погибли, трое находятся в тяжелом состоянии. Травмы еще 17 не вызывают опасений у медиков, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Известно, что все пассажиры автобуса - жители Краснодарского края.

Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к месту ДТП был направлен вертолет санавиации для оперативной доставки наиболее пострадавших в больницу Краснодара.