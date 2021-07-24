Энергетики восстановили работу подстанций в районах Сочи после наводнения

Фото: "Россети Кубань"

Энергетики Сочинского филиала компании "Россети Кубань" завершили осмотры и восстановительные работы на 54 трансформаторных подстанциях, попавших в зону подтопления вечером 23 июля.

Энергообъекты введены в работу, энергоснабжение по распределительной сети восстановлено, контроль за их работой и профилактические технические мероприятия продолжаются. Бригады продолжают отрабатывать точечные заявки бытовых потребителей (частных домовладений) в районах ЧС.

Как сообщалось ранее, в связи подъёмом воды в горных реках бригады Сочинского филиала компании "Россети Кубань" оперативно обесточили энергообъекты для обеспечения безопасности населения.

На ночном оперштабе под руководством главы города Алексея Копайгородского на территории Хостинского района электрических сетей первый заместитель генерального директора - директор Сочинского филиала компании "Россети Кубань" доложил о ходе ликвидации последствий непогоды на объектах распределительного электросетевого комплекса.

В ночь с 23 на 24 июля энергетики в оперативном режиме вели работы на пострадавших от наводнения трансформаторных подстанциях - откачивали воду внутри объектов, просушивали оборудование и проводили производственные испытания, вводили в работу после профилактических работ. Энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности.