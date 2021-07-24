Сочинская теннисистка Веснина вышла во второй круг в парном разряде на Олимпиаде в Токио

Фото: из личного архива Елены Весниной.

24 июля российские спортсмены начали борьбу за медали на Олимпиаде в Токио. Среди тех, кто на шаг приблизился к триумфу, - сочинская теннисистка Елена Веснина. Она в паре с Вероникой Кудерметовой обыграла соперниц из Германии.

По расписанию, на корт спортсменки должны были выйти еще утром, однако игра началась лишь после полудня. Несмотря на это, наши теннисистки не потеряли хватку и достойно показали себя. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянок.

Во втором круге они встретятся с победительницами матча между нидерландками Кики Бертенс и Деми Схюрс и француженками Кристиной Младенович и Каролин Гарсией.

Напомним, Елена Веснина - действующая олимпийская чемпионка в парном разряде. На играх в Рио она победила в паре с Екатериной Макаровой.

Чтобы вновь побороться за медаль, Веснина раньше вышла из декрета и изнуряла себя тренировками, чтобы как можно быстрее вернуться в форму.

Стоит сказать, что свой 35-й день рождения сочинская теннисистка встретит на Олимпиаде. Так что надеется, что игры преподнесут ей главный подарок в этом году — очередное золото!