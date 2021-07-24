Корреспондента «КП» - Кубань» наградили за лучший материал

Евгения Хилько получила второе место в номинации "Лучшая работа по объективному освещению деятельности военных следственных органов СК РФ в сфере защиты прав несовершеннолетних".

В ВСО СК по Краснодарскому гарнизону состоялось награждение победителей Всероссийского ежегодного конкурса работ представителей региональных СМИ. Свои работы прислали порядка сотни журналистов со всей страны. Но лишь 21 из них был удостоен награды.

В числе лучших материалов - статья корреспондента «КП» - Кубань» Евгении Хилько. Она готовила публикацию о контрактнике, который вместе с друзьями избил людей. По мнению жюри, это лучшая работа по объективному освещению деятельности военных следственных органов СК России в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Вручение награды прошло в преддверии Дня сотрудника органов следствия, которое официально в России отмечается 25 июля.

- Конкурс направлен на формирование объективного общественного мнения о деятельности военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за 2020 год, - отметил врио руководителя военного Следственного отдела Следственного комитета по Краснодарскому гарнизону Сергей Лутай. - Благодаря вашему таланту, высокому профессионализму и добросовестному отношению к делу становится известно о деятельности сотрудников военного следственного отдела следственного комитета по Краснодарскому гарнизону.

Отметим, что вручение награды прошло в преддверии Дня сотрудника органов следствия, которое официально в России отмечается 25 июля.