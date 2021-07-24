На водителя автобуса, попавшего в ДТП с 22 пассажирами, завели уголовное дело

ДТП произошло утром. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Следователи ОМВД по Апшеронскому району возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, попавшего в ДТП с 22 пассажирами. По статье "Нарушение правил дорожного движения", повлекшее смерть двух и более лиц, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, сейчас в больнице в тяжелом состоянии находятся трое пассажиров автобуса, двое погибли. Травмы остальных 17-ти не представляют угрозы для жизни. Двоих пострадавших вертолетами санавиации доставили в ККБ№1. После того как перевозка третьего пострадавшего станет возможной, его тоже направят в клинику Краснодара.