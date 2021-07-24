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Происшествия24 июля 2021 20:30

Завершены поиски троих пропавших без вести, включая ребенка, во время наводнения в Сочи

Но число жертв стихийного бедствия увеличилось до пяти человек
Ева МУР
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Наводнение в Сочи

Наводнение в Сочи

Спасатели в Сочи обнаружили тела троих пропавших без вести во время наводнения в Сочи. Вчера вечером, 23 июля, стихия застала их в пути. Семья из трех человек и двое их знакомых двигались по мосту через горную реку. Но она вышла из берегов и увлекла за собой автомобиль.

Тело 42-летнего главы семейства нашли утром, 24 июля, в искореженном автомобиле. Двух женщин и девочку искали весь день.

- Тела пропавших без вести найдены, - в итоге к вечеру, 24 июля, сообщили в городской службе спасения.

Однако, как оказалось, в машине с погибшими был еще один ребенок. Его поиски продолжаются.

Напомним, 23 июля на Сочи выпала почти месячная норма осадков. Горные реки вышли из берегов.

Наводнение в Сочи
После проливных дождей некоторые улицы Сочи превратились в реки