Завершены поиски троих пропавших без вести, включая ребенка, во время наводнения в Сочи

Наводнение в Сочи

Спасатели в Сочи обнаружили тела троих пропавших без вести во время наводнения в Сочи. Вчера вечером, 23 июля, стихия застала их в пути. Семья из трех человек и двое их знакомых двигались по мосту через горную реку. Но она вышла из берегов и увлекла за собой автомобиль.

Тело 42-летнего главы семейства нашли утром, 24 июля, в искореженном автомобиле. Двух женщин и девочку искали весь день.

- Тела пропавших без вести найдены, - в итоге к вечеру, 24 июля, сообщили в городской службе спасения.

Однако, как оказалось, в машине с погибшими был еще один ребенок. Его поиски продолжаются.

Напомним, 23 июля на Сочи выпала почти месячная норма осадков. Горные реки вышли из берегов.