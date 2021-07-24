Все просто: В Анапе научат, как бороться с зелеными водорослями-камкой

В Анапе научатся бороться с камкой Фото: Максим ПЕСКОВ

Власти Анапы научат бороться с зелеными водорослями - камкой. Оказывается, все просто. Причиной размножения растительности у берегов курорта может быть только благоприятная среда.

- Мы проведем исследование. Думаем, здесь совпали сразу несколько факторов, включая и техногенные загрязнения, и взаимодействие микроорганизмов между собой, - сообщили в институте океанологии РАН.

Вероятнее, всего, воду, попадающую в море, придется фильтровать особым способом, чтобы исключить рост камки вновь. Однако в мэрии города поясняют, что вреда водоросли не несут. Иногда наоборот, туристы находят у них лечебные свойства, прикладывая к суставам.

К слову, период цветения анапского моря в самом разгаре.