Женщину в Сочи, спавшую в пьяном угаре в кустах пока рядом ползал младенец, задержали

Младенца отправили в больницу на обследование. Фото: "ЧП Сочи"

Младенца, чьей судьбой озаботились пользователи соцсетей в Сочи, отправили в больницу. Дело в том, что утром, одна из неравнодушных жительниц курорта сообщила в сети о странной компании, спящей в кустах у морского вокзала. Рядом с ними ползал ребенок.

На место, куда указала сочинка, выехал наряд полиции. Вскоре правоохранители сообщили, что нашли женщину с 10-месячным ребенком. Она приехала из Ставрополя два месяца назад, снимала на курорте квартиру. Но определенного места жительства сейчас нет ни у нее, ни у ребенка в Сочи.