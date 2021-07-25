Погода в Краснодаре 25 июля 2021: воздух прогреется до 33 градусов

25 июля в городе будет солнечно Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 25 июля 2021. В городе снова ожидается жара.

- В Краснодаре 25 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с, днем временами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 31-33 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю возможен небольшой дождь, местами туман. Воздух также в регионе прогреется до 33 градусов.