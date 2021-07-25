Погода в Сочи 25 июля 2021: солнце снова сменят дожди

Фото: Виктор Клюшкин

Узнали, какой будет погода в Сочи 25 июля 2021.

После наводнений в городе-курорте, когда реки выходят из берегов, гости и местные жители не рады дождям. Но синоптики говорят, что солнечная погода установилась на один день. Начало новой недели будет снова влажным.

- В Сочи 25 июля без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем временами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 27-28 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Стоит отметить, что с 26 и 27 июля на курорте снова ожидаются дожди.