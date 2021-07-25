Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с День военно-морского флота

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День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 25 число.

Утром глава Краснодарского края с Днем ВМФ поздравил всех причастных к этой дате кубанцев.

- Этот праздник очень важен для Кубани, имеющей выход к двум морям. В нашем крае базируются ведущие соединения Черноморского флота — гордость вооруженных сил и опора национальной безопасности страны, - написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор поздравил с праздников всех военнослужащих и ветеранов флота, пожелал крепкого здоровья, мирного неба и добра.