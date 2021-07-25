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Общество25 июля 2021 10:15

Маргарита Симоньян возмутилась состоянием Кипарисового озера в Анапе

Ее расстроили мусор и организация
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/_m_simonyan_

Фото: instagram.com/_m_simonyan_

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приехала в родные края на отдых. Обо всех впечатлениях известная журналистка делится в соцсетях. Например, состояние Кипарисового озера в Анапе ее очень расстроило.

- Все загажено, неудобно, нелепо организовано — люди на сорокаградусной жаре ждут единственный гольф-кар, втискиваются в него толпой (хорошо, если не ковидной). Ждать лодку, чтобы доплыть до собственно кипарисов, нужно минимум час. Залезать на кипарисы запрещено, но множество не вполне трезвых мужчин и вооруженных айфонами девушек залезают, - написала в Telegram-канале Маргарита.

Также Симоньян осталась недовольна мусором.

- Никто ни за чем не следит. Везде мусор и грязь. Прямо сердце разрывается, - заключила уроженка Кубани.