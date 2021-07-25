На Кубани за сутки выявили 253 человека с коронавирусом, в том числе 16 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают каждый день выявлять заболевших коронавирусом. По последним данным на 25 июля, за сутки в госпитали попали 253 человека. Среди инфицированных 16 детей, самому маленькому – 8 месяцев.

Самыми зараженными за день стали Краснодар, Лабинский, Тимашевский, Динской и Белореченский районы. Здесь выявили 58, 29, 23, 22 и 20 новых случаев соответственно. 11 пациентов с COVID-19 прибавилось в больнице Анапы, девять – в Темрюкском районе, в Сочи – восемь. По семь забелевших отмечено в Белоглинском и Кореновском районах. Шесть - в Новороссийске.

- По пять новых случаев COVID-19 выявлено в Армавире, Павловском и Курганинском районах. По четыре - в Туапсе, Красноармейском, Калининском и Славянском районах. По три - в Апшеронске, Успенском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в оперштрабе.

Дальше идут районы, где меньше всего заболевших. В Новопокровском и Ейском районах коронавирус подтвердился у двух человек в каждом муниципалитете. Единичные случаи выявлены в Геленджике, Северском, Староминском, Крыловском, Гулькевичевском, Кавказском, Кущевском, Щербиновском и Новокубанском районах.

В настоящее время в больницах от коронавируса лечатся 2808 человек, а на дому - 3824.