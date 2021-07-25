В Краснодаре перекроют участок улицы Краевой в Пашковском жилом массиве

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В Пашковском жилом массиве Краснодара запланирован капитальный ремонт сети отопления, которые был построен еще в 1985 году. Участок будут обновлять на улице Краевой. В связи с работами дорогу перекроют до конца сентября.

- На улице Краевой будет ограничено движение от Фадеева до Кирова. Нельзя будет проехать по этому участку с 9 августа по 23 сентября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии добавили, что потребителей отключать от водоснабжения не будут.

Специалисты разработали схему объезда участка ремонта по улице Кутовой в обоих направлениях. Водителей просят быть внимательнее.