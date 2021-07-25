Сочинская теннисистка Елена Веснина вышла в следующий круг Олимпиады в Токио в женском одиночном разряде

Фото: из личного архива Елены Весниной.

25 июля спортсменка из Сочи Елена Веснина вновь одержала победу. На этот раз она выиграла в трех сетах, выступая в женском одиночном разряде.

Стоит сказать, что встреча российской теннисистки и спортсменки из Латвии длилась 2 часа 20 минут. Несмотря на это, матч закончился со счетом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу кубанской теннисистки.

Отметим, что теперь Елена Веснина встретится на корте с представительницей Италии Камилой Джорджи. Они поборются за право выйти в 1/8 финала Олимпийских игр.

На счету Елены Весниной уже есть золото - его она привезла из Рио после Олимпиады в 2016 году. Тогда она завоевала награду вместе с Макаровой. Сейчас сочинка настроена серьезно и надеется, что сможет вновь привезти медали для страны. Чтобы вновь побороться за победу, Елена Веснина раньше вышла из декрета и изнуряла себя тренировками, чтобы как можно быстрее вернуться на корт.

Напомним, ранее Веснина вышла во второй круг в парном разряде на Олимпиаде в Токио. Вместе с Вероникой Кудерметовой она победила соперниц из Германии.