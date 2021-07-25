В мэрии Краснодара 26 июля обсудят электроснабжение города

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Планерка в администрации Краснодара состоится 26 июля. Совещание проведет глава города Евгений Первышов.

- Городская планерка начнется в 9 утра. Ее можно будет посмотреть онлайн во всех официальных сетях администрации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Также специалисты добавили, что среди тем на совещании будут обсуждать снабжение жителей Краснодара электроэнергией в летний период, проектирование новых автомобильных дорог и транспортных развязок, организацию работ по капитальному ремонту школ города в 2021 году, а а также вопросы от жителей Карасунского округа.