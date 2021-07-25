На Кубани нашли фрагменты истребителя и останки девяти советских воинов

Фото: vk.com/kubpoisk

В Краснодарском крае начала работу VI Межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ». Ней участвуют 19 поисковых организаций Кубани, Адыгеи, Башкортостана, Крыма Липецкой области, Севастополя и Санкт-Петербурга.

- Экспедиция разбила лагерь в Крымском районе. Специалисты обследовали место падения советского самолета в районе поселка Орджоникидзе. Исследователи обнаружили многочисленные фрагменты истребителя Як-1, также удалось установить модель самолета и имя пилота, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Фото: vk.com/kubpoisk

Военные историки добавили, что также при эксгумационных работах на территории Кеслеровского сельского поселения нашли останки девяти советских воинов и двух мирных граждан.

Фото: vk.com/kubpoisk

В настоящее время ведутся работы в окрестностях легендарной Сопки Героев. Экспедиция продлится до 29 июля.